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Новости 12:29

АТОР: Девять стран ЕС прекратили прием документов на визы от россиян

фото ЗакС политика АТОР: Девять стран ЕС прекратили прием документов на визы от россиян

После приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС ряд европейских стран прекратил прием документов от российских туристов, рассказали 13 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно заявлению АТОР, не принимают документы россиян такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

В то же время ряд европейских стран продолжают прием бумаг. "К списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген)", — указали в АТОР.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом приостановлено с 12 сентября. На прошлой неделе Еврокомиссия распространила рекомендации странам-членам ЕС касательно правил выдачи виз гражданам России. В числе прочего документ разрешает увеличить срок рассмотрения документов до 45 дней и советует отказаться от выдачи россиянам многократных виз с длительным сроком действия.

Фото: pixabay


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