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Новости 12:59

Володин высказался в пользу закрытия ресторанов, где ущемляют военных

фото ЗакС политика Володин высказался в пользу закрытия ресторанов, где ущемляют военных

Первое пленарное заседание осенней сессии Государственной думы открылось в полдень 13 сентября. Среди прочего, у парламентариев запланировано рассмотрение законопроектов по вопросам образовательной деятельности, а также изменений в Налоговый, Жилищный и Гражданский кодексы.

На открытии заседания выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свою речь он посвятил в том числе вопросу необходимости защиты российских военнослужащих. Причиной обращения к подобной теме послужил приключившийся в августе инцидент, когда охранники московского ресторана не пустили военного в форме через парадный вход.

"Наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы. Спикер призвал депутатов держать вопрос на контроле и "реагировать на ситуации, которые просто недопустимы".

Рассуждая о случае с недопуском офицера в ресторан, спикер Госдумы высказался о необходимости закрывать учреждения, где неподобающе относятся к военным. "Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных проявлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать", — резюмировал он.


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