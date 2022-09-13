В Кремле рекомендовали быть поаккуратнее с критикой спецоперации

Критические высказывания россиян относительно спецоперации допустимы, но лишь при условии соблюдения действующего законодательства, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля указал на "весьма тонкую" грань между плюрализмом и выпадением за рамки правового поля.

"Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", — приводит "Интерфакс" ответ Пескова на просьбу журналистов прокомментировать негативные отзывы россиян относительно нынешних событий на Украине.

В целом же россияне, по мысли Пескова, поддерживают президента. В подтверждение своих слов он сослался на статистические данные и на "настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос". Ранее пресс-секретарь Путина уже говорил о том, что результаты сентябрьских выборов "показывают высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений".