Стоимость жилья в петербургских хрущевках упала

Стоимость квадратного метра жилья в петербургских хрущевках снизилась более чем на 30 тысяч рублей за последние четыре месяца, сообщает 13 сентября РБК со ссылкой на данные агентства "Петербургская недвижимость". Если ранее за один "квадрат" просили в среднем 194 тысячи рублей, то теперь речь идет о 161 тысяче рублей.

Как рассказал гендиректор агентства "Петербургская недвижимость" Сергей Дроздов, в настоящее время спрос на жилье в старых панельных домах невелик, в отличие от студий или же квартир на первичном рынке. "Если говорить про "хрущевки", то наиболее популярны дешевые двухкомнатные квартиры по цене 5,3-5,5 миллиона рублей", — заявил он.

В конце июня депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон о реновации, позже его подписал губернатор Александр Беглов. Документ предполагает возможность сноса панельных домов 1957-1970 годов постройки с выселением их жильцов в другие района города.