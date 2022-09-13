Госдума досрочно прекратила полномочия крымского депутата Черняка

Депутаты Государственной думы на первом заседании осенней сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Алексея Черняка, избранного от республики Крым. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на депутата Отари Аршбу, 49-летний единоросс сам попросил лишить себя мандата. Проект соответствующего постановления внесла комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

Согласно официальному сайту Госдумы, Черняк имеет степень кандидата экономических наук.

Отметим, что в прошлый раз федеральный парламент лишал мандата своего члена в мае, когда депутатский статус утратил коммунист Валерий Рашкин, осужденный по делу о незаконной охоте.