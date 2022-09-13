"Яблоко" продолжит добиваться изменений закона о КРТ

Фракция "Яблоко" по-прежнему намерена внести на рассмотрение Заксобрания Петербурга инициативу об изменении закона о комплексном развитии территорий, сообщил ЗАКС.Ру ее лидер Александр Шишлов.

К решению губернатора Александра Беглова приостановить до 2024 года депутат отнесся положительно.

- Это шаг позитивный. Значит, услышаны наши аргументы, как и аргументы большого числа горожан, - заявил Шишлов.

Однако он считает, что этого не достаточно и закон необходимо существенно доработать. "Яблоко", напомним, предложило подвергать сносу только "хрущевки" с износом не менее 70%, гарантировать право собственников типового жилья на переезд в границах своего муниципалитета, а также на соответствие новых квартир старым по количеству комнат и метражу. Шишлов отметил, что добиваться нужно и изменения федерального закона о реновации.

Свою инициативу "яблочники" намерены включить в повестку заседания ЗакСа после ее рассмотрения на парламентской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.