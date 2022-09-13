Михаил Барышников о бюджете, тарифах и депутатской поправке

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

До открытия осенней сессии парламента Петербурга в Мариинском дворце обсудили проект городской казны на следующий год. Бюджет-2023 будут утверждать по новым правилам. Депутат не сможет даже внести поправку без согласия специальной комиссии при губернаторе. Зачем понадобился этот орган и что будет с тарифами в новом году - ЗАКС.Ру спросил у председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаила Барышникова

- 2023 год будет трудным для петербуржцев?

- Я думаю, он будет интересным и не хуже прошлого. Год вызовов и возможностей. Увеличивается поддержка и предпринимателям, и населению. Думаю, даже будет полегче. Мы научились справляться с трудностями. Самое главное - изменилась ситуация с пандемией. Нет сильного роста заболеваемости, не вводятся новые меры ограничений. Это будет способствовать развитию бизнеса.

- Но теперь и без пандемии проблем хватает.

- Проблемы всегда были, но они решались городом и будут решаться. "Нулевые чтения" показали, что потребности главных распорядителей бюджетных средств максимально удовлетворяют. Мы видим, что бюджет вырастет по доходной части. Адресная инвестиционная программа будет увеличена по сравнению с прошлым годом - со 143 млрд рублей до более 200 млрд рублей. А это - новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные объекты. Мер поддержки для предпринимателей тоже станет больше. Если в этом году на них направили 33,5 млрд, плюс из федерального бюджета 1,5 млрд, то в следующем запланировано более 40 млрд. Такого опасения, что будет намного хуже, я не вижу.

Конечно, мы понимаем все сложности импортозамещения. Сейчас это приоритетное направление. Город усиленно создаёт условия для развития производств. А это - возможности для тех, кто захочет перепрофилировать свою деятельность или создать новую, связанную с импортозамещением.

Например, обеспечение медикаментами. На конкурсной процедуре уже рассматривают несколько офсетных контрактов на их изготовление.

Хотелось бы, чтобы так же хорошо было с промышленным производством. Вы знаете, что закрываются предприятия автокластера. У нас в Стрельне закрывается Bosch Siemens. Работникам придется найти новые места. Но я думаю, город справится - меры поддержки всех секторов экономики очень серьезные и направлены, в том числе, на открытие новых рабочих мест.

Если говорить о проекте бюджета-2023, то депутаты поддержали даже дополнительные потребности на обеспечение всех школ новыми учебниками, перечень которых еще не утверждён. Комитет финансов поддержал заявку комитета образования частично – 500 млн, только для новых школ. Но когда мы поняли, что новые учебники могут ввести в новом учебном году, то поддержали потребность на 2,5 млрд рублей для всех школ. Чтобы родителям не пришлось покупать их за свой счет.

- Комитет финансов и Контрольно-счетная палата при этом были против.

- А мы поддержали. Сходная ситуация с питанием школьников. Практически все районные администрации просили дополнительные средства на питание школьников. Нас это удивило: количество школьников известно, стоимость питания тоже. Стали разбираться и выяснили, что комитет финансов удовлетворяет заявки на питание школьников на 85-90%, исходя из того, что ученики могут пропускать занятия, болеют и т.д. Когда мы с этим разобрались, то попросили финансистов удовлетворить потребности по этой статье на все 100%.

- В ходе "нулевых чтений" мы узнали, что опять планируется поднять плату за проезд и тарифы ЖКХ. Депутаты как-то собираются на это реагировать?

- На сегодня утвержденных тарифов еще нет. Пока берутся только старые тарифы и добавляется коэффициент инфляции. А вот расчетов, утвержденных комитетом, на сегодня нет. Жилищный комитет закладывает значительные средства на компенсацию недополученных доходов от жителей в Фонд капитального ремонта. И на капитальный ремонт лифтов, что мы поддержали. А заявку на возмещение недополученных доходов и выплаты энергоснабжающим организациям - нет, так как после обсуждения пришли к выводу, что время на получение платежей еще есть.

И вы же помните, что сказали на "нулевых чтениях" представители жилищного комитета: в Петербурге сегодня коммунальные платежи ниже, чем в Москве, Московской области и ряде других регионов. То же можно сказать и о транспорте.

- Разовый проезд в петербургском метро сейчас дороже, чем в московском.

- Если сравнить разные виды проездных, то тарифы у нас будут ниже, чем в Москве. Если человек приобретает "Подорожник", то на вторую поездку за час оплата будет уже 10 рублей. Для местных жителей тарифы ниже, чем для гостей и туристов. Город это всё просчитывает и компенсирует недополученную транспортными компаниями разницу за счет бюджета.

- То есть в повестке депутатов не стоит вопрос о потенциальной поправке к бюджету, которая была бы направлена на то, чтобы не повышалась плата за проезд?

- А мы в этом в проекте бюджете пока не увидели, что тариф будет серьезно повышен.

- Но комитет по транспорту допустил, что базовый тариф может увеличиться на 8,2%.

- Это процент инфляции. Если на первом чтении увидим значительное увеличение, то могут появиться поправки, которые будут проходить через новую бюджетную комиссию. Будем на них настаивать.

- На фоне возможного роста тарифов и ситуации на рынке труда вам не кажутся дополнительные потребности отдельных комитетов несвоевременными? Например, комитет по межнациональным отношениям попросил почти 5 млн на казачество, а комитет по молодёжной политике аж 295 млн на студенческий фестиваль.

- Не хлебом единым… Инвестиции в формирование и развитие здоровых и нравственных принципов всегда окупаются. Другое дело, вопрос цены имеет место быть. Мы, конечно, попросили дополнительные расчёты и обоснование этих цифр. Думаю, комитет по молодёжной политике и комитет по межнациональным отношениям сформировали заявки по принципу "как бы хотелось в идеале". Депутаты же по этим заявкам сошлись во мнениях с комитетом финансам: удовлетворить только после представленных расчётов и обоснований.

- Что такое бюджетная комиссия и зачем она понадобилась?

- Это комиссия, которая создана при губернаторе, он ее и возглавляет. Туда входят вице-губернатор по финансам, председатель комитета по финансам и его заместитель, председатель комитета по экономическому развитию. Всего в комиссии 11 человек, в том числе четыре депутата Законодательного Собрания: Валерий Гарнец, Ирина Иванова, Александр Ржаненков и Михаил Барышников. Эта комиссия будет рассматривать поправки депутатов, поданные ко второму чтению бюджета. Только поправки, получившие положительное заключение, будут вынесены на второе чтение.

Почему родилась такая идея? Нас очень часто ругали за так называемые депутатские поправки. В основном, депутаты не из нашей фракции. И когда принималось решение убрать поправки, они с удовольствием за него голосовали. Я помню, как Александр Шишлов из фракции "Яблоко", сказал после голосования, что "это большая победа".

- Депутатская поправка была противоречивым инструментом. Ее ругали за непрозрачность, было уголовное дело Романа Коваля… Но в прошлом созыве депутаты говорили, что этот инструмент дает возможность быстрее реагировать на запросы с мест. Вы лично, когда узнали год назад, что депутатскую поправку отменят, поддержали это решение?

- Но поправка же никуда не пропала. Вот сейчас прошли "нулевые чтения". Вы думаете, там не рассматривались депутатские поправки? Уверен, если взять доппотребности каждого комитета, района, то большой процент из них приходится на… Не люблю называть это поправками - на депутатские предложения, мы еще называем это наказами избирателей.

Только теперь эти предложения-поправки-наказы станут более обоснованными. И не будет таких популистских предложений как снять 550 млн с одной статьи расходов и перебросить на другую или использовать резервный фонд губернатора.

- В прошлом, шестом, созыве ЗакСа Смольный предлагал аналогичную инициативу. Было предложено согласовывать депутатские поправки с органами исполнительной власти. Депутаты выступили против, а лидер фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева сказала: "Это вы просите у нас, депутатов, деньги, а не наоборот". Так кто у кого просит деньги?

- При моем большом уважении к Оксане Генриховне не могу согласиться. Никто ни у кого не просит, деньги народные, а не депутатов. Просто у двух ветвей власти разные функции. Оксана Генриховна. - высокий профессионал, в финансовых вопросах большая умница. Но здесь немножко не так. Исполнительные органы разрабатывают проект бюджета с социально-экономическим обоснованием затрат, делают расчеты. Тысяча профессионалов работает над бюджетом. И в Законодательное собрание исполнительная власть приносит расчеты, обоснования. А мы утверждаем. У нас есть право вносить предложения и поправки. Это диалог двух ветвей власти. Важно, что мы слышим друга.

- Муниципалы - особенно в центре города - в последние годы недовольны своими бюджетами и тем, как эти бюджеты формируются. В следующем году что-то изменится?

- Принципиально - нет. Всё останется как есть. Бюджеты муниципальных образований будут формироваться с учетом прогнозов на инфляцию. Также один источник дохода - это НДФЛ.

Муниципальные власти центральных районов недовольны из-за новых нормативов минимальной бюджетной составляющей. Они теперь рассчитываются исходя из площади территории и численности жителей. Конечно, у кого большие территории, те выиграли. Это Курортный район, Петергоф, Пушкин, Колпино. Но нам удалось немного выровнять ситуацию и увеличить доходную часть в центральных районах.

Сейчас рассматривается вопрос увеличения денег на благоустройство - в прошлом году субсидии муниципальным образованиям через комитет по благоустройству были 200 млн, в этом - 300 млн, а на 2023 год сумма должна увеличиться в разы. Причем только 5 % субсидии идут из бюджета муниципального образования. Остальные 95 – это городской бюджет.

- Участники специальной военной операции получают выплаты из бюджета Петербурга. Есть ли расчеты, во сколько это может обойтись городской казне в 2023 году?

- В проекте бюджете города я пока не видел этих расходов. Знаю, что затраты финансируются из федерального бюджета.

Беседовал Сергей Еремеев