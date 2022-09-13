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Новости 18:59

Кабмин ускорит переход организаций на отечественный софт

фото ЗакС политика Кабмин ускорит переход организаций на отечественный софт

Некоторые организации медлят с переходом на российское программное обеспечение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече, посвященной импортозамещению. В связи с этим правительство придумало механизм ускорения перехода на российский софт в масштабах всей страны.

"Обращаюсь к тем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствия таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", - произнес он в своей речи, опубликованной на сайте кабмина.

При оценке конкурентоспособности отечественных разработок Мишустин сослался на цифру 80%: именно для такого количества зарубежного софта уже имеются работающие аналоги. Заниматься импортозамещением в этой сфере продолжает Минцифры.

Отметим, что с апреля государственные заказчики потеряли право закупать зарубежное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры, а запрет на пользование им вступит в силу с 2025 года.


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