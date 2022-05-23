Минцифры к 1 августа разработает план по замене зарубежного ПО в госорганах

Минцифры намерено подготовить до 1 августа план по замене иностранного программного обеспечения отечественным в органах госвласти, сообщили 23 мая "Ведомости" со ссылкой на сайт министерства.

"Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного ПО", — сообщила пресс-служба министерства.

Подобные планы появились после совещания с представителями различных органов власти, в ходе которого выяснилось, что часть ведомств по-прежнему использует зарубежное ПО в критически важных системах. Как отметили в Минцифры, такая ситуация чревата существенными рисками.

Полностью отказаться от иностранного ПО органы власти должны до 1 января 2025 года. Тем не менее, в Минцифры планируют форсировать процесс замещения зарубежных программ. Для этого предполагается разработка типовых облачных решений в рамках "Гособлака" и "Гостеха". Кроме того, ведомствам предлагается перераспределить средства в рамках имеющихся бюджетов от тяжелого оборудования и серверов в пользу замены ПО.

Сегодня же губернатор Александр Беглов пожаловался на 100 тысяч кибератак из-за рубежа, которые якобы обрушились на Петербург за последние три месяца.

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