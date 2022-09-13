Бывшему замглавы МЧС Гуровичу продлили арест по делу о превышении полномочий

В Москве продлили арест бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу, которого преследуют по делу о превышении полномочий, передает ТАСС. Под стражей он останется как минимум до 11 декабря.

Следствие считает, что при строительстве коронавирусного госпиталя в Мурманской области, на который в 2020 году выделял деньги Гурович, бюджет потерял треть федеральных средств (320 из 969 млн рублей). Объект построили без учета климатических условий арктического региона, вследствие чего здание пришлось снести.

В министерстве арестант, арестованный 13 июля, трудился до конца мая. По ч.3 ст. 286 УК ему грозит до десяти лет заключения.