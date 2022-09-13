В Приозерском районе зафиксировали загрязнение местности тяжелыми металлами

После жалоб жителей деревни Красноозерное Приозерского района чиновники подтвердили факт загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и органическими соединениями в повышенных концентрациях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора. Участок земли находится на балансе у ГУП "Леноблводоканал", которому вынесут предписание об устранении нарушений.

"Очистные сооружения деревни разрушены и не могут справляться с очисткой стоков. В пробах, отобранных экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" на выпуске после очистных сооружений и в дренажной канаве, выявлены превышения по ряду показателей", - рассказали в ведомстве.

Со своей стороны, пресс-служба ГУП утверждает, что организация получила очистные сооружения три года назад уже неисправными. В ближайшем будущем в деревне создадут станцию очистки сточных вод мощностью 400 кубометров.

Отметим, что на прошлой неделе Росприроднадзор установил факт опасных стоков в реку на юге Ленобласти, в Тосненском районе: тем участком тоже распоряжается "Леноблводоканал".