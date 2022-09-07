В Ленобласти подтвердился сброс опасных стоков в реку

Специалисты Росприроднадзора сообщили о выявлении неочищенных коммунальных стоков, которые поступают в реку Хейная в Тосненском районе Ленобласти. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства, зафиксированное явление угрожает жизни и здоровью людей: стоки имеют резкий запах канализации и мутно-серый цвет.

"Ниже по течению от места сброса в водном объекте выявлены превышения по биологическому потреблению кислорода (в 122 раза), аммоний-иону (в 152 раза), нефтепродуктам (в девять раз) и другим", - рассказали журналистам.

Ввиду того, что очистные стоки использует ГУП "Леноблводоканал", природоохранное ведомство в ближайшее время намерено провести внеочередную проверку деятельности этой организации. Нанесенный окружающей среде вред тоже установят.