Депутат Луговой предложил ужесточить наказание за госизмену до пожизненного заключения

Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) уверен, что законодательство требует ужесточения наказания за госизмену и шпионаж, в связи с чем он требует привлекать обвинённых в этом граждан к пожизненному сроку заключения, пишет РИА Новости. Соответствующий проект закона парламентарий пообещал внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Луговой полагает, что количество тех, "кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей родине", стремительно увеличивается. В случае если "либеральный оркестр играет по заказам иностранных спонсоров и их симфонии уже не трогают русского человека", то любая провокация, уверен либерал-демократ, может в итоге привести к гибели либо военнослужащего, либо мирного населения.

Также Луговой предложил лишать осуждённых за госизмену права на апелляцию.

Напомним, что Луговой является одним из авторов ряда запретительных законов, таких, как, например, об ужесточении контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.