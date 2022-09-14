Заксобрание Петербурга открыло парламентский год

Законодательное собрание Петербурга утром 14 сентября начало первое после каникул заседание, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В честь открытия осенней сессии к депутатам обратился председатель ЗакСа Александр Бельский. Он заявил, что за год парламент стал опытным и что впереди у него большой труд.

- Требуется полноценная работа без раскачки. Приятно осознавать, что работа уже началась, - сказал спикер ЗакСа.

По словам Бельского, на рассмотрении ЗакСа находится порядка 450 инициатив. Впереди - приведение городского законодательства в соответствие федеральному закону о публичной власти, отметил выступающий.

Бельский поблагодарил губернатора Александра Беглова за решение приостановить принятый на прошлом заседании закон о комплексном развитии территорий и призвал депутатов вступать в общественный штаб по вопросам реновации.

Сергей Еремеев