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Новости 10:32

Заксобрание Петербурга открыло парламентский год

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга открыло парламентский год

Законодательное собрание Петербурга утром 14 сентября начало первое после каникул заседание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В честь открытия осенней сессии к депутатам обратился председатель ЗакСа Александр Бельский. Он заявил, что за год парламент стал опытным и что впереди у него большой труд.

- Требуется полноценная работа без раскачки. Приятно осознавать, что работа уже началась, - сказал спикер ЗакСа.

По словам Бельского, на рассмотрении ЗакСа находится порядка 450 инициатив. Впереди - приведение городского законодательства в соответствие федеральному закону о публичной власти, отметил выступающий.

Бельский поблагодарил губернатора Александра Беглова за решение приостановить принятый на прошлом заседании закон о комплексном развитии территорий и призвал депутатов вступать в общественный штаб по вопросам реновации.

Сергей Еремеев


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