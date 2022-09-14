ЗакС одобрил льготы для ветеранских организаций Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 14 сентября приняло в первом чтении законопроект губернатора о ряде преференций для общественных объединений ветеранов войны и труда, узников концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Инициатива подразумевает введение коэффициента 0,001 на аренду помещений площадью менее 250 квадратных метров.

Кроме того, всем ветеранским организациям планируется компенсировать затраты на пользование интернетом. Общественным объединениям, имеющим договоры безвозмездного пользования помещением, компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи и содержание этого помещения.

- Расходы для бюджета невелики, но зато это избавит людей от лишней нервотрепки, - отметил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

Законопроект приняли за основу единогласно. На поправки выделили один день.

Сергей Еремеев