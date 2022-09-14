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Новости 12:59

В правительстве готовят закон о раздаче продуктов с истекающим сроком годности

фото ЗакС политика В правительстве готовят закон о раздаче продуктов с истекающим сроком годности

Минпромторг совместно с бизнес-сообществом разрабатывает законодательные решения, позволяющие торговым сетям отдавать на фудшеринг (благотворительность) продукты питания с истекающим сроком годности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов", - считают в ведомстве.

Чиновники опираются в том числе на итоги раздачи продуктов нуждающимся, которую этим летом организовали крупнейшие ритейлеры. В правительстве подчеркивают, что в будущем нормотворчестве речь может идти только о пригодных к употреблению продуктах, обладающих необходимыми сертификатами качества.

В прошлом году с похожей инициативой выступал депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов.


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Упоминаемые персоны
Нилов Олег Анатольевич 

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