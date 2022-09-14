Вишневский выступил в поддержку депутатов МО "Смольнинское"

После завершения заседания Заксобрания Петербурга 14 сентября депутат от "Яблока" Борис Вишневский обратился к журналистам с заявлением о ситуации в МО "Смольнинское". Накануне Смольнинский суд признал местный совет бездействовавшим в течение четырех месяцев, что дает основание инициировать роспуск этого органа.

- Ситуация в "Смольнинском" крайне проста, - заявил Вишневский. - Бывший глава муниципалитета Григорий Ранков, даже не избранный депутатом, по абсурдной норме законодательства остается исполнять обязанности главы, пока не выберут нового. Выборы нового не признаются. Депутаты избирали исполняющего обязанности - это не признано. Он (Ранков - ЗАКС.Ру) не собирает заседания, он не пускает депутатов в здание муниципалитета. Они вынуждены собираться на крыльце. И это теперь объявлено предлогом для того, чтобы распустить совет. Якобы он три месяца не собирается, когда ему намеренно собираться не дают. Я направил огромное количество обращений в прокуратуру, требуя эту ситуацию изменить.

Решение районного суда депутат назвал неправовым. Вишневский выразил надежду, что его удастся отменить в Горсуде.

Напомним, после выборов 2019 года единороссы оказались в меньшинстве в ранее подконтрольном себе местном совете "Смольнинского". Однако победившие на выборах представители "Яблока" и районные активисты не смогли договориться между собой и выбрать главу. Из-за этого временно руководить муниципалитетом продолжил член "Единой России" Ранков, который выборы проиграл. Также под контролем единороссов осталась местная администрация, отвечающая за расходование бюджетных средств.

Конфликт между мундепами и Ранковым со временем усугубился. Совет лишил его зарплаты, а врио главы перестал созывать заседания. Депутаты, тем не менее, продолжили собираться на крыльце муниципального совета. Они объясняли, что делают это потому, что крыльцо - часть здания, в котором по правилам должны проходить заседания. Ранков и часть других мундепов легитимность этих заседаний не признавали.

Сергей Еремеев