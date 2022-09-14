Противники переезда тубдиспансера №17 обратились к Путину

Петербуржцы подписали петицию, посвященную сохранению туберкулезного диспансера №17 в здании на Боровой улице и адресованную президенту Владимиру Путину. Клинике угрожает переезд в Городской противотуберкулезный диспансер на Звездной улице, и активисты просят главу государства срочно вмешаться в ситуацию и не допустить перебазирования медучреждения. Письмо появилось в Telegram-канале депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. Подписи жителей заняли 82 листа приложений к документу.

Противники переезда согласны с тезисом депутата о том, что численность петербургского населения и рост уплотнительной застройки не позволяют признать удачной попытку такого рода оптимизации медицинской сферы. Они также считают, что при большей скученности в здании на Звездной возрастет риск заразиться опасным заболеванием.

"Многие жители города, в том числе и жители нашего района, оказывают помощь, предоставив жилье нашим братьям и сестрам, бежавшим с Украины, где имеет место быть широкое распространение этой страшной болезни. Может ли правительство Санкт-Петербурга гарантировать, что все перечисленные предпосылки не приведут к вспышке заболеваемости туберкулезом?", - гласит еще один довод авторов.

Наконец, указывают они, нынешняя локация имеет гораздо более высокую транспортную доступность, нежели Звездная улица, находящаяся на окраине города.

В прошлом году Дмитриева боролась за сохранение учреждения на прежнем месте, отправляя письма в Смольный. На здание тубдиспансера №17 претендует РПЦ.