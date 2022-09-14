Петербургский комитет по печати выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Комитет по печати Петербурга направил соболезнования родным и близким главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба ведомства.

"Владимир Сунгоркин – большой профессионал и блестящий журналист. Его уход – большая потеря для всего российского медиасообщества", - уверены в комитете.

Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Известие об этом пришло в среду, 14 сентября. Источники ТАСС сообщили, что причиной его кончины стал инсульт. Журналист умер в ходе экспедиции, в которой он собирал материал для книги о дальневосточном первопроходце Владимире Арсеньеве.

Свои соболезнования семье Сунгоркина выразил также Владимир Путин.