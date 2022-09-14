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Новости 15:17

КГИОП добивается реставрации здания, относившегося к Варшавскому вокзалу

фото ЗакС политика КГИОП добивается реставрации здания, относившегося к Варшавскому вокзалу

Состояние кирпичного здания-памятника на Малой Митрофаньевской улице побудило КГИОП потребовать через суд проведения реставрационных работ. Речь идет о "Сарае для императорских поездов Варшавского вокзала" (дом № 5 к. 2), собственником которого выступает ООО "Торговый комплекс "Арсенал". Как сообщает пресс-служба комитета, подготовить проектную документацию работ и привести здание в порядок от владельца объекта потребовали еще в 2018 году. Однако, несмотря на это, сооружение продолжает разрушаться.

"На фасадах здания имеются участки вывала кирпича, оконные заполнения в неудовлетворительном состоянии, частично – утрачены", - говорится в сообщении.

В иске чиновники просят Арбитражный суд обязать ООО провести реставрацию регионального объекта культурного наследия в течение трех лет. Если же судебное решение проигнорируют, заявители просят взыскать с собственника 100 тысяч рублей неустойки и в дальнейшем штрафовать его на 200 тысяч ежемесячно до тех пор, пока памятник не отремонтируют.

Первое судебное заседание по новому иску состоится 7 декабря.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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