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Муниципал 19:47

МО "Гражданка" решила не направлять в ЗакС инициативу об отмене закона о реновации

фото ЗакС политика МО "Гражданка" решила не направлять в ЗакС инициативу об отмене закона о реновации

Совет муниципального образования "Гражданка" не утвердил законодательную инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Вопрос о направлении документа в Законодательное собрание обсуждался на заседании 14 сентября, трансляция которого шла в группе МО во "ВКонтакте".

Документ на рассмотрение коллег внес мундеп Вадим Сафонов. Он заявил, что закон о КРТ получил негативную оценку от избирателей. Часть домов муниципалитета попадает под действие документа. В законе о КРТ есть множество изъянов, отметил Сафонов. В качестве примера он назвал отсутствие в законе о реновации определения рыночной стоимости жилья, возложение на застройщика права определить размер компенсации и другие недостатки. Сафонов считает, что закон о КРТ надо отменить и разработать новый в защиту интересов петербуржцев.

- Я прошу вас поддержать эту инициативу, выступить в защиту интересов наших избирателей и, с другой стороны, помочь нашему Законодательному собранию отменить негодный закон и начать работу с чистого листа, - сказал мундеп.

Основная часть совета "Гражданки" предложение Сафонова поддержала. В частности, за законодательную инициативу высказались Алёна Буевич, Александр Гребенкин, Ирина Майорова и Павел Вербицкий.

Депутат Сергей Еремеев заявил, что пока преждевременно говорить об отмене закона о реновации. Действие некоторых его положений уже решено приостановить, напомнил Еремеев. Он выразил уверенность, что документ в существующем виде никто не оставит — закон будет перерабатываться. 

В итоге за направление законодательной инициативы проголосовало 8 человек, а воздержалось — 4. Решение совет не принял, констатировала глава совета Елена Беляева. 

Напомним, ранее уже несколько муниципальных образований обсуждали возможность внесения законодательной инициативы в парламент города об отмене документа о реновации. Пока решился на это только МО "Автово".

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Беляева Елена Вячеславовна
Пока еще нет голосов...
Буевич Алена Эдуардовна
Пока еще нет голосов...
Вербицкий Павел Анатольевич
Гребенкин Александр Геннадьевич
Пока еще нет голосов...
Еремеев Сергей Юрьевич
Майорова Ирина Борисовна
Сафонов Вадим Константинович
Упоминаемые персоны
Беляева Елена Вячеславовна 
Буевич Алена Эдуардовна 
Вербицкий Павел Анатольевич 
Гребенкин Александр Геннадьевич 
Еремеев Сергей Юрьевич 
Майорова Ирина Борисовна 
Сафонов Вадим Константинович 

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