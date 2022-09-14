МО "Гражданка" решила не направлять в ЗакС инициативу об отмене закона о реновации

Совет муниципального образования "Гражданка" не утвердил законодательную инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Вопрос о направлении документа в Законодательное собрание обсуждался на заседании 14 сентября, трансляция которого шла в группе МО во "ВКонтакте".

Документ на рассмотрение коллег внес мундеп Вадим Сафонов. Он заявил, что закон о КРТ получил негативную оценку от избирателей. Часть домов муниципалитета попадает под действие документа. В законе о КРТ есть множество изъянов, отметил Сафонов. В качестве примера он назвал отсутствие в законе о реновации определения рыночной стоимости жилья, возложение на застройщика права определить размер компенсации и другие недостатки. Сафонов считает, что закон о КРТ надо отменить и разработать новый в защиту интересов петербуржцев.

- Я прошу вас поддержать эту инициативу, выступить в защиту интересов наших избирателей и, с другой стороны, помочь нашему Законодательному собранию отменить негодный закон и начать работу с чистого листа, - сказал мундеп.

Основная часть совета "Гражданки" предложение Сафонова поддержала. В частности, за законодательную инициативу высказались Алёна Буевич, Александр Гребенкин, Ирина Майорова и Павел Вербицкий.

Депутат Сергей Еремеев заявил, что пока преждевременно говорить об отмене закона о реновации. Действие некоторых его положений уже решено приостановить, напомнил Еремеев. Он выразил уверенность, что документ в существующем виде никто не оставит — закон будет перерабатываться.

В итоге за направление законодательной инициативы проголосовало 8 человек, а воздержалось — 4. Решение совет не принял, констатировала глава совета Елена Беляева.

Напомним, ранее уже несколько муниципальных образований обсуждали возможность внесения законодательной инициативы в парламент города об отмене документа о реновации. Пока решился на это только МО "Автово".

София Саттарова