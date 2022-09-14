Вестибюль "Горного института" могут успеть построить к январю 2024 года

В Петербурге начался прием заявок от подрядчиков, способных построить вестибюль и пешеходный переход для станции метро "Горный институт", которая станет частью продолжения оранжевой ветки на север. На госзакупку "Метростроя Северной столицы" обратила внимание "Фонтанка".

Максимальная стоимость контракта составила 526 млн 742 тысяч рублей. Техническая документация предполагает окончание строительно-монтажных работ не позднее 7 января 2024 года.

Вестибюль должен будет появиться на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Примечательно, что "Горный институт" откроют раньше "Театральной", которой суждено некоторое время пробыть подземным "призраком".

Напомним, в нынешнем году стало окончательно известно, что ни одна новая станция подземки в Петербурге не откроется раньше 2024 года. Помимо "Горного института" (первоначальным ее названием был "Большой проспект"), первые на очереди — "Казаковская" и "Путиловская" на проектируемой коричневой ветке.