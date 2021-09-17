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Новости 16:20

Беглов пообещал Путину открыть три станции метро в 2024 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал Путину открыть три станции метро в 2024 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным 17 сентября заявил, что переезд "Газпрома" позволит городу выделить больше средств на строительство новых станций подземки. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

"Первоначально мы планировали начиная с 2022 года направить на строительство метро порядка 20 миллиардов рублей — такой бюджет. С учетом новых поступлений от "Газпрома" увеличим ежегодное финансирование метро до 50 миллиардов рублей", – заявил Беглов.

По его словам, это позволит открыть в 2024 году три станции подземки: "Казаковская", "Путиловская" и "Горный институт". Отметим, что в июле во время общения между президентом и губернатором Беглов заявил, что к 2024 году появятся шесть новых станций в Петербурге и одна в Ленинградской области.

Напомним, в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета Петербурга на 2022 год в конце августа глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко сообщил депутатам, что на развитие метро планируется заложить 28 млрд рублей.

Фото: Kremlin.ru


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