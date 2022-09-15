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Новости 11:27

В России зафиксировано максимальное с марта количество заражений COVID-19

фото ЗакС политика В России зафиксировано максимальное с марта количество заражений COVID-19

Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России зарегистрировано 56 126 новых пациентов с COVID-19. Это максимальное значение за прошедшие месяцы — в последний раз сопоставимые значения наблюдались в марте. При этом за прошедшие два дня уровень заболеваемости поднялся на 12 тысяч человек: еще 13 сентября сообщалось о 44 045 зараженных.

Также за сутки в стране зафиксировано 4 108 госпитализации при 49 752 выздоровлениях и 99 летальных исходах, связанных с ковидом.

Что касается Петербурга, то здесь фиксируемый рост заболеваемости не столь значителен: если накануне сообщалось о 3 623 заболевших, то теперь — о 3 635 выявленных случаях за сутки. Согласно статистике, в городе госпитализировано 268 пациентов и еще 2 125 излечились. За сутки коронавирус стал причиной смерти 22 петербуржцев.


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