Члены правительства Ленобласти пересядут на китайские автомобили

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на форуме BRIEF’22, объявил, что члены регионального правительства будут ездить на иномарках китайского производства. Часть выступления приведена в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

"Я принял решение, о том, что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнёры - корейские автопредприятия вернутся, и продолжат выпуск автомобилей", — выступил Дрозденко.

Областной автопарк регулярно обновляется, добавил губернатор. Списанию подлежат автомобили с пробегом от 400 до 600 тысяч километров.

Добавим, что ранее стало известно, что Ленобласти подписала соглашение с одним из акиматов Казахстана, которое в том числе предусматривает поставку китайских комплектующих для автопромышленности.

Следует напомнить, что отечественный автопром стал одной из наиболее пострадавших от воздействия санкций отраслей российской экономики. Базирующиеся в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota по-прежнему пребывают в режиме простоя.