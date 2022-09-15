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Новости 12:33

Члены правительства Ленобласти пересядут на китайские автомобили

фото ЗакС политика Члены правительства Ленобласти пересядут на китайские автомобили

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на форуме BRIEF’22, объявил, что члены регионального правительства будут ездить на иномарках китайского производства. Часть выступления приведена в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

"Я принял решение, о том, что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнёры - корейские автопредприятия вернутся, и продолжат выпуск автомобилей", — выступил Дрозденко.

Областной автопарк регулярно обновляется, добавил губернатор. Списанию подлежат автомобили с пробегом от 400 до 600 тысяч километров.

Добавим, что ранее стало известно, что Ленобласти подписала соглашение с одним из акиматов Казахстана, которое в том числе предусматривает поставку китайских комплектующих для автопромышленности.

Следует напомнить, что отечественный автопром стал одной из наиболее пострадавших от воздействия санкций отраслей российской экономики. Базирующиеся в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota по-прежнему пребывают в режиме простоя.


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