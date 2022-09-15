В правительстве допустили привлечение осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работе на стройке

Министерство юстиции разработало законопроект о возможности условно-досрочного освобождения заключенных, перешедших на принудительные работы вместо отбывания срока в колонии, рассказал 15 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин. Он предположил, что такие изменения поспособствуют привлечению осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работе на стройках.

"Не совсем шли на работу заключенные, потому что если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас Минюстом внесена поправка по нашей инициативе. Я считаю, что эта мера приведет к тому, чтобы часть заключенных, осужденных по нетяжелым статьям экономическим, работала на стройке", — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Хуснуллин также выразил мнение, что подобное нововведение позволит заключенным зарабатывать деньги и обеспечит строительную отрасль работниками.

Кроме того, чиновник допустил возможность привлечения к работе на стройках граждан Северной Кореи. По его оценке, речь может идти о 25-50 тысячах строителей, информирует РИА "Новости".

В середине августа появились сведения о том, что на российских стройках задействовано свыше пяти тысяч заключенных.

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