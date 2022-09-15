ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:51

Ленобласть хочет выручить 1,9 млрд рублей от продажи доли в отеле в Сочи

фото ЗакС политика Ленобласть хочет выручить 1,9 млрд рублей от продажи доли в отеле в Сочи

Правительство Ленинградской области выставило на торги контрольный пакет акций отеля "Звёздный", который находится в Сочи, сообщается в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Аукцион должен состояться 26 сентября, заявки на участие в мероприятии принимаются до 19 числа.

"На аукцион выставлены 4 205 056 акций – 50%-й пакет + 1 акция от общего количества акций общества. Начальная цена лота – 1,93 млрд рублей", – уточнили в областной администрации.

Распоряжение о приватизации пакета акций АО "Отель Звёздный" опубликовали в августе.

"Деловой Петербург" напоминает, что на данный отель, возведённый к Олимпиаде -2014 в Сочи, Ленобласть смогла окончательно расплатиться лишь в 2019 году. По информации СМИ, стоимость гостиничного комплекса составила 4,5 млрд рублей, и, исходя из прогнозов по прибыли, он сможет окупиться только через 236 лет.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама