Ленобласть хочет выручить 1,9 млрд рублей от продажи доли в отеле в Сочи

Правительство Ленинградской области выставило на торги контрольный пакет акций отеля "Звёздный", который находится в Сочи, сообщается в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Аукцион должен состояться 26 сентября, заявки на участие в мероприятии принимаются до 19 числа.

"На аукцион выставлены 4 205 056 акций – 50%-й пакет + 1 акция от общего количества акций общества. Начальная цена лота – 1,93 млрд рублей", – уточнили в областной администрации.

Распоряжение о приватизации пакета акций АО "Отель Звёздный" опубликовали в августе.

"Деловой Петербург" напоминает, что на данный отель, возведённый к Олимпиаде -2014 в Сочи, Ленобласть смогла окончательно расплатиться лишь в 2019 году. По информации СМИ, стоимость гостиничного комплекса составила 4,5 млрд рублей, и, исходя из прогнозов по прибыли, он сможет окупиться только через 236 лет.