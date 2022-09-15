Навальному и его адвокатам запретили смотреть друг на друга, заклеив стекло между ними непрозрачной плёнкой

Пребывающий в колонии строгого режима оппозиционер Алексей Навальный рассказал об очередном курьёзе, который придумала администрация спецучреждения для того, чтобы затруднить ему общение с адвокатами. Рассказ политика приведён в его Telegram-канале.

Теперь в комнате, в которой он встречается со своими защитниками, непрозрачной плёнкой заклеено стекло, которое отделяет их от политика.

"Такого точно никто никогда не видел. Если раньше адвокатам запретили передавать какие-либо документы, отгородив их от меня сплошной стеной из металлической решетки и пластика, то сейчас этот пластик сделали непрозрачным. Заклеили пленкой, и теперь адвокаты не могут даже ПОКАЗАТЬ мне какие-то документы", - сообщил Навальный.

Иронизируя, он добавил также, что теперь при встрече с адвокатами чувствует себя как на исповеди со священником.

Некоторое время назад адвокатам Навального запретили передавать ему для ознакомления какие-либо документы.

Кроме того, днём ранее в выпуске YouTube-канала "Популярная политика" выступавшая там правозащитница Ольга Романова подтвердила информацию о том, что другим заключённым, сидящим вместе с Навальным, запретили смотреть на него.