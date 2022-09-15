Города в Калининградской области отменяют торжества из-за военной спецоперации

Ещё больше населённых пунктов в Калининградской области заявили об отмене торжеств по случаю Дней города: вслед за Советском о неготовности к проведению праздника заявили также в Зеленоградске, сообщили местные власти.

В Зеленоградске День города был запланирован на 17-18 сентября. Руководство муниципалитета объявило о переносе торжеств на 2023 год.

Мероприятия отменили ввиду проводимой на Украине военной спецоперации. Вместо развлекательной программы в Зеленоградске проведут концерт в поддержку военных. Ранее заявлялось, что День города хотели провести с широким размахом: в программе был праздничный концерт и огненное шоу.

Кроме Зеленоградска отменили празднования Дней города также в Краснознаменске, Гусеве, Нестерове. Аналогичным образом поступили и в других российских городах.