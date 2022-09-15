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Новости 14:36

Правительство выделило свыше 50 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки

фото ЗакС политика Правительство выделило свыше 50 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки

На субсидирование льготных ипотечных программ из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено 56,2 миллиарда рублей, известила 15 сентября пресс-служба кабмина. Как сообщается, соответствующее распоряжение уже подписано и готовится к опубликованию.

"Из выделенной суммы 35 миллиардов рублей пойдёт на субсидирование программы "Льготная ипотека", 16,6 миллиарда — на субсидирование "Семейной ипотеки" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки"", — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что допфинансирование позволит продлить работу этих программ до конца 2022 года.

Кредит по программе "Льготная ипотека" предоставляется под 7% годовых, "Семейная ипотека" предназначена семьям с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, она выдается под 6% годовых. Максимальный размер кредита составляет для жителей Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти 12 миллионов рублей, для жителей прочих регионов он в два раза меньше.

Кроме того, россияне с 1 мая 2022 года имеют право на получение максимального ипотечного кредита с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно, из которых 12 миллионов или шесть миллионов, в зависимости от региона, будут субсидированы государством.


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