Правительство выделило свыше 50 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки

На субсидирование льготных ипотечных программ из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено 56,2 миллиарда рублей, известила 15 сентября пресс-служба кабмина. Как сообщается, соответствующее распоряжение уже подписано и готовится к опубликованию.

"Из выделенной суммы 35 миллиардов рублей пойдёт на субсидирование программы "Льготная ипотека", 16,6 миллиарда — на субсидирование "Семейной ипотеки" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки"", — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что допфинансирование позволит продлить работу этих программ до конца 2022 года.

Кредит по программе "Льготная ипотека" предоставляется под 7% годовых, "Семейная ипотека" предназначена семьям с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, она выдается под 6% годовых. Максимальный размер кредита составляет для жителей Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти 12 миллионов рублей, для жителей прочих регионов он в два раза меньше.

Кроме того, россияне с 1 мая 2022 года имеют право на получение максимального ипотечного кредита с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно, из которых 12 миллионов или шесть миллионов, в зависимости от региона, будут субсидированы государством.