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Новости 14:48

Росприроднадзор установил источники неприятного запаха в Гатчине

фото ЗакС политика Росприроднадзор установил источники неприятного запаха в Гатчине

Экспертам Росприроднадзора удалось установить потенциальные источники неприятного запаха, на который систематически жалуются жители Гатчины, передаёт пресс-служба надзорного органа.

О "непривлекательных" ароматах, витающих в воздухе, гатчинцы начали регулярно сообщать с мая текущего года. В город выезжали специалисты с передвижной лабораторией, которые, сделав замеры проб воздуха, обнаружили в нём превышения показателей по сероводороду, этилбензолу и ксилолу.

Превышения по сероводороду выявили в промышленной зоне, на территории которой располагается несколько предприятий. Вещество является токсичным и легко воспламеняемым. Завышенные показатели по этилбензолу обнаружили на Пушкинском шоссе, а по оксиду углерода, фенолу, ксилолу — в жилой зоне деревни Малые Колпаны, по соседству с территорией бывшего завода ОАО "Сибросьпереработка". Наконец, в три раза превышены показатели по оксиду углерода, сероводороду, этилбензолу в микрорайоне Хохлово поле.

Росприроднадзор готовит документы, которые направят как в районную администрацию, так и в правоохранительные органы для установки виновных.


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