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Новости 15:08

Правительство претендует на право самостоятельно определять территории для комплексного развития

фото ЗакС политика Правительство претендует на право самостоятельно определять территории для комплексного развития

Президент Владимир Путин выступил с инициативой внесения изменений в Градостроительный кодекс, расширяющих права правительства в части определения зон для комплексного развития территорий, следует из проекта федерального закона, опубликованного 15 сентября на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, правительство получит возможность принимать решения о комплексном развитии территорий, не определенных в программу КРТ. Также полномочия кабмина предполагается распространить и на земельные участки, чьи границы не совпадают с границами территории, отданной под комплексное развитие.

Предполагается, что правительство сможет принимать решение о комплексном развитии территорий не только по инициативе региональных властей, но и в ее отсутствие.

На инициативу уже откликнулся депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, который указал, что по действующим нормам решение о комплексном развитии территорий может быть принято исключительно в отношении участков, указанных для этой цели в Правилах землепользования и застройки. "Видя возмущение граждан, федеральное правительство хочет присвоить себе право отдавать под реновацию любые территории. С понятными последствиями", — предположил парламентарий.

Ранее губернатор Александр Беглов внес в Заксобрание проект о приостановке до начала 2024 года действия отдельных пунктов городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ).


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