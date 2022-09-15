Переезд "Газпрома" может дать бюджету Петербурга до 400 миллиардов рублей

Поступления в бюджет Петербурга могут увеличиться на 200-400 миллиардов рублей в год благодаря переезду в город компании группы "Газпром", сообщил 15 сентября РБК со ссылкой на заявление президента НИУ ВШЭ Александра Ходачека. Своей оценкой эксперт поделился в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках Петербургского международного газового форума.

"200-400 миллиардов рублей — это годовые перечисления в доходную часть бюджета Петербурга, это и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц", — указал Ходачек. При этом он отметил, что поступления в городской бюджет от "Газпрома" с дочерними компаниями также связаны с платой за аренду недвижимости.

Поступления от "Газпрома", в частности, позволят бюджету Петербурга перешагнуть в 2022 году отметку в один триллион рублей. Ранее о возможности преодоления подобной планки говорил губернатор Александр Беглов, впрочем, не распространяясь об источниках такого роста.