Кабмин выделит 1,3 миллиарда рублей на морские грузоперевозки в Калининград

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидировании грузовых перевозок по морю в Калининградскую область и из нее, известила 15 сентября пресс-служба правительства. На эти цели из бюджета планируется выделить более 1,3 миллиарда рублей.

"Принятое решение позволит обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу в Калининградскую область и за её пределы морским транспортом", — полагают в кабмине. Ожидается, что в период с сентября по декабрь 2022 года в регион поступит 0,75 миллиона тонн грузов и еще 0,15 миллиона тонн будет из него вывезено. В частности, речь идет об угле, цементе, автомобилях и других грузах. Как заявил Мишустин, субсидирование перевозок должно помешать росту цен в области, а также поддержать предприятия региона.

Средства поступят из резервного фонда правительства в распоряжение Росморречфлота, который распределит их между перевозчиками.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов возмутился чрезмерными таможенными проверками грузов, следующих в регион из Петербурга и Ленобласти.

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