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Новости 18:51

США ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова и его семьи

фото ЗакС политика США ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова и его семьи

Власти Соединённых Штатов Америки утвердили пакет санкций в отношении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а также членов его семьи, пишет РИА "Новости", ссылаясь на документ, опубликованный Министерством финансов США.

Под экономические ограничения попали сам Рамзан Кадыров, его супруга Медни, а также дочери Айшат, Карина и Табарик.

В декабре 2020 года США уже вводили санкции против окружения Кадырова, а также фирм, которыми управляют его близкие.

Не так давно чеченский лидер объявил о "бессрочном отпуске", а также о том, что "его время пришло", однако после поднявшейся в СМИ шумихи заявил, что пошутил.

 


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