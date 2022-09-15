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Новости 15 сентября, 19:59

Калининградские власти не станут покупать "Принцессу Анастасию" для рейсов в Петербург

фото ЗакС политика Калининградские власти не станут покупать "Принцессу Анастасию" для рейсов в Петербург

Власти Калининградской области отказались от идеи приобрести паром "Принцесса Анастасия", рассказал губернатор региона Антон Алиханов 15 сентября. По словам чиновника, сделка признана нецелесообразной из-за старости судна и отсутствия понимания, как его чинить при необходимости.

"Мы встречались с владельцами парома "Принцесса Анастасия", - приводит слова Алиханова "Интерфакс". - Они не собираются им управлять, они ищут покупателя на этот лайнер. Нам они предлагали его за много миллиардов рублей".

Как следует из заявления губернатора, региональное правительство не видит смысла в сделке, поскольку "судно 86 года [постройки], в условиях санкционного давления непонятно, как его обслуживать и ремонтировать в случае, если что-то сломается. А оно построено в Италии".

При этом рейсы в Петербург едва ли пользовались бы спросом, продолжил губернатор. По его словам, стоимость одного места на судне в рейс между Калининградом и Петербургом начиналась бы от 15 тысяч рублей. "То есть понятно, что спроса на 2,5 тысячи кают, даже пусть они все будут по 15 тысяч рублей, не будет. Это будут выброшенные на ветер деньги по приобретению такого парома", - резюмировал Алиханов.

В конце апреля губернатор Калининградской области допустил возможность использования "Принцессы Анастасии" на линии между Петербургом и Балтийском.

Фото: unsplash


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