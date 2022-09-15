Около 760 тысяч петербуржцев привились от гриппа

По состоянию на 15 сентября в Петербурге прошли вакцинацию от гриппа около 760 тысяч человек, известила пресс-служба губернатора. Всего городские власти рассчитывают привить в нынешнем сезоне 3,24 миллиона человек.

Из числа привитых 607 тысяч составляют взрослые, 139 тысяч – дети, еще три тысячи вакцин пришлось на беременных женщин. Кроме того, еще более 10 тысяч человек было привито за счет средств районных администраций, предпринимателей и организаций, отметили в Смольном.

За последнюю неделю вакцинацию от гриппа прошли 370 тысяч человек. На 482 объектах в городе работали 429 прививочных бригад. При этом в 14 районах города работала 41 передвижная бригада – в основном у станций метро, но также и в других людных местах.

Напомним, кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Петербурге 23 августа.

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