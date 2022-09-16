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Шишкина добивается расширения зоны бесплатной парковки для инвалидов

фото ЗакС политика Шишкина добивается расширения зоны бесплатной парковки для инвалидов

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина направила обращение к директору ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Михаилу Курдяеву с просьбой предусмотреть возможность бесплатной парковки в любом месте платной парковки для лиц с ограниченными возможностями. Нынешние правила позволяют им оставлять машину только там, где имеется специальная разметка. Таких мест, отмечает депутат, ограниченное количество, что способно принести маломобильным людям дополнительные трудности.

"Инвалидам придется парковаться за полную стоимость или искать другую парковку поблизости. А ведь для человека с ограниченными возможностями лишние 100 метров – это серьезное испытание", - пишет Шишкина в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день почти весь Центральный район представляет собой зону платной парковки, с 1 ноября она покроет Адмиралтейский район. Предполагается, что к концу года платными станут 28 тысяч машиномест на 364 улицах в исторических районах Петербурга.


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Шишкина Марина Анатольевна 

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