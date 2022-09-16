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Новости 10:40

Задержанный накануне чиновник Минюста ранее критиковал "эксперта ФСБ"

фото ЗакС политика Задержанный накануне чиновник Минюста ранее критиковал "эксперта ФСБ"

Заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадий Бочаров, задержанный накануне силами ФСБ, был замечен в активной критике эксперта-лингвиста Данилы Михеева, которого часто задействовали в делах по экстремистским и террористическим статьям. Об этом сообщает в своем Telegram-канале проект "Сетевые свободы", уточняющий, что Михеев в качестве эксперта регулярно в последние три года работал в интересах ФСБ и других силовых структур.

Со своей стороны, чиновник Минюста в переписках с адвокатами неоднократно указывал на недостаточную, с его точки зрения, профессиональную подготовку и на некомпетентность Михеева.

Бочарова утром 16 сентября поместили под домашний арест. Ему вменяют получение взятки (ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).


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