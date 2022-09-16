Задержанный накануне чиновник Минюста ранее критиковал "эксперта ФСБ"

Заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадий Бочаров, задержанный накануне силами ФСБ, был замечен в активной критике эксперта-лингвиста Данилы Михеева, которого часто задействовали в делах по экстремистским и террористическим статьям. Об этом сообщает в своем Telegram-канале проект "Сетевые свободы", уточняющий, что Михеев в качестве эксперта регулярно в последние три года работал в интересах ФСБ и других силовых структур.

Со своей стороны, чиновник Минюста в переписках с адвокатами неоднократно указывал на недостаточную, с его точки зрения, профессиональную подготовку и на некомпетентность Михеева.

Бочарова утром 16 сентября поместили под домашний арест. Ему вменяют получение взятки (ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).