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Новости 12:50

Трамвай из Шушар в Пулково собираются пустить в 2029 году

фото ЗакС политика Трамвай из Шушар в Пулково собираются пустить в 2029 году

Новую трамвайную линию, которая соединит петербургский пригород Шушары с аэропортом Пулково, введут в эксплуатацию в 2029 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка. Отрезок пути станет составной частью проекта трамвайного сообщения, которое свяжет станцию метро "Купчино", Шушары и микрорайон Славянка. Ответвление будущей железной дороги в сторону аэропорта будет иметь протяженность 6 км. Планируемый пассажиропоток - 16 тысяч человек в сутки (5,84 млн в год).

"Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет, ввод трамвайной линии в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Газпромбанк может выступить не только финансирующей организацией, предоставив акционерное, долговое финансирование и услуги банковского сопровождения, но и привлечь в проект уникальный опыт и высокопрофессиональную экспертизу Инжинирингового центра холдинга "Инфраструктура ГЧП", - гласит оообщение от банка.

Строительство трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка началось в прошлом месяце. На открытии работ губернатор Александр Беглов пообещал, что на трамвае добраться из начального пункта в конечный можно будет в два раза быстрее, чем на автомобиле. Пустить движение на линии планируют в течение 2024 года.


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