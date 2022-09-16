Законопроект о признании экстремистскими карт с украинским Крымом внесен в Госдуму

На рассмотрение Госдумы поступили два законопроекта о признании экстремистскими географических карт с неверно очерченными границами России и установления штрафов за их демонстрацию, сообщил 16 сентября в своем Telegam-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Своими соавторами парламентарий обозначил коллег по думскому комитету Эрнеста Валеева и Анатолия Выборного.

Законотворцы стремятся отнести к экстремистским материалам картографические изделия и иные документы и изображения, предназначенные для публичной демонстрации и "оспаривающие территориальную целостность России". За распространение подобных изделий авторы предлагают карать граждан штрафами или же арестом на срок до 15 суток. Для юридических лиц парламентарии желают установить штрафы в размере до одного миллиона рублей.

Также депутаты намерены расширить сферу применения статьи КоАП на распространение экстремистских материалов, не внесенных в соответствующий федеральный список, но признанных такими в соответствии с законодательством.

Отстаивая актуальность проекта, Пискарев сослался на распространение "карт и других изображений, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". В качестве примера он привел случай с продажей в Москве фотообоев в виде детской карты мира, на которой Крым был отнесен к Украине, а Абхазия, Южная Осетия и республики Донбасса попросту отсутствовали как независимые государственные образования. Факт торговли такими обоями депутат счел "частью гибридной войны, развязанной Западом против России" и пришел к выводу о необходимости карать за распространение подобных материалов.

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