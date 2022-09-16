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Новости 15:48

В Петербурге не выявлено случаев гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге не выявлено случаев гриппа

В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге находится на неэпидемическом уровне, сообщило городское управление Роспотребнадзора 16 сентября. Групповых заболеваний острыми респираторными инфекциями не зафиксировано, сведений о случаях заболевания гриппом нет.

В целом же наблюдаемая в городе заболеваемость связана в основном с респираторными вирусами не гриппозной этиологии, указали в санитарной службе. Речь идет о вирусах парагриппа, адено-, рино- и других респираторных вирусах.

По состоянию на пятницу в Петербурге привились от гриппа 760 610 горожан, озвучили статистику в Роспотребнадзоре и призвали горожан прививаться. "Ставить прививку необходимо до начала сезона подъема заболеваемости гриппом. Поэтому именно сейчас важно позаботиться о своем здоровье — иммунизироваться", — указали санитарные врачи, добавив, что для создания поствакцинального иммунитета организму требуется от двух до трех недель.

Ранее в Смольном заявили, что за неделю в городе вакцинировались от гриппа 370 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал "Комздрав СПб"


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