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Новости 17:32

Свыше восьми тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих групп "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Свыше восьми тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих групп "ВКонтакте"

Более восьми тысяч государственных организаций посредством сервиса "Госуслуги" подтвердили подлинность своих официальных групп в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на сайте Минцифры.

С июня благодаря этому механизму, запущенному министерством совместно с VK, после рассмотрения заявки проверенные аккаунты получают две отметки - "госорганизация" и "подтверждено через Госуслуги". Отмечается, что верификация страницы занимает у чиновников не более суток.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее органы госвласти, местного самоуправления, подведомственные им организации и суды вести страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правило вступает в силу 1 декабря.

фото: ВКонтакте / ВКонтакте


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