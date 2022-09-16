Свыше восьми тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих групп "ВКонтакте"

Более восьми тысяч государственных организаций посредством сервиса "Госуслуги" подтвердили подлинность своих официальных групп в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на сайте Минцифры.

С июня благодаря этому механизму, запущенному министерством совместно с VK, после рассмотрения заявки проверенные аккаунты получают две отметки - "госорганизация" и "подтверждено через Госуслуги". Отмечается, что верификация страницы занимает у чиновников не более суток.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее органы госвласти, местного самоуправления, подведомственные им организации и суды вести страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правило вступает в силу 1 декабря.

фото: ВКонтакте / ВКонтакте