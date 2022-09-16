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Новости 17:56

Набиуллина рассчитывает на продажу банка "Открытие" до конца года

фото ЗакС политика Набиуллина рассчитывает на продажу банка "Открытие" до конца года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о своих ожиданиях применительно к банку "Открытие", который в ближайшем будущем должен стать частью ВТБ. В настоящее время кредитную организацию оценивает компания "Деловые решения и технологии".

"Мы ждем к середине октября завершения этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим", - приводит "Интерфакс" слова чиновницы.

Ранее в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин предположил, что активы "Открытия" могут стоить несколько сотен млрд рублей.

Присоединить "Открытие" к ВТБ российские власти решили после введения западных санкций в отношении крупнейших отечественных банков. Кроме того, частью ВТБ, но с сохранением отдельного юрлица станет главный банк Крыма - РНКБ.


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