Набиуллина рассчитывает на продажу банка "Открытие" до конца года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о своих ожиданиях применительно к банку "Открытие", который в ближайшем будущем должен стать частью ВТБ. В настоящее время кредитную организацию оценивает компания "Деловые решения и технологии".

"Мы ждем к середине октября завершения этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим", - приводит "Интерфакс" слова чиновницы.

Ранее в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин предположил, что активы "Открытия" могут стоить несколько сотен млрд рублей.

Присоединить "Открытие" к ВТБ российские власти решили после введения западных санкций в отношении крупнейших отечественных банков. Кроме того, частью ВТБ, но с сохранением отдельного юрлица станет главный банк Крыма - РНКБ.