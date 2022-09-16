Скульптуры львов на Дворцовой пристани и сфинксы Египетского моста отправлены на реставрацию, сообщил 16 сентября в своем Telegram-канале городской комитет по культуре. Как отмечается, последних будут реставрировать поочередно: сейчас специалисты увезли первую пару, а второй займутся, когда вернут на свои места первую.

Восстановление медных львов с Адмиралтейской набережной должно продлиться до конца 2022 года. Реставраторам предстоит устранить возникшие деформации поверхности и заделать трещины, появившиеся из-за коррозии и исчезновения красочного слоя.

Что касается сфинксов, то к декабрю все четыре чугунные скульптуры должны быть готовы. Ожидается, что их избавят от коррозии, восстановят позолоту и декоративные элементы.

Ранее стало известно о планах отремонтировать здание дореволюционного туалета у Благовещенского моста.

Фото: Telegram-канал "Комитет по культуре Санкт-Петербурга"