Пиотровский перечислил, кому в Петербурге установят памятные доски

Также ожидается увековечение памяти декана юрфака ЛГУ Николая Алексеева, историка Владимира Мавродина, хирурга Эрика Гессе, подводника-гидронавта Дениса Опарина, а вместе с ними Михаила Сороки, возглавлявшего Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома во время блокады.

"В Петербурге появятся мемориальные доски президенту СПбГУ и почётному гражданину Петербурга Людмиле Вербицкой, историку Юрию Кнорозову и заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

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