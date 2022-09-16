Пиотровский перечислил, кому в Петербурге установят памятные доски

Совет по мемориальным доскам утвердил перечень имен петербуржцев, чья память будет увековечена, известил 16 сентября вице-губернатор Борис Пиотровский.
"В Петербурге появятся мемориальные доски президенту СПбГУ и почётному гражданину Петербурга Людмиле Вербицкой, историку Юрию Кнорозову и заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Также ожидается увековечение памяти декана юрфака ЛГУ Николая Алексеева, историка Владимира Мавродина, хирурга Эрика Гессе, подводника-гидронавта Дениса Опарина, а вместе с ними Михаила Сороки, возглавлявшего Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома во время блокады.
Ранее о перспективах установки мемориальной доски в честь ученого Кнорозова поведала вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина.