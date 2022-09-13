Мемориальную доску в честь ученого Кнорозова установят на Кунсткамере

Совет по мемориальным доскам Петербурга утвердил установку мемориальной доски в честь этнографа Юрия Кнорозова. Как и предполагалось ранее, ее разместят на здании Кунсткамеры. Об этом сообщила член совета и вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина в своем Telegram-канале.

"Рада, что вопрос с мемориальной доской Юрию Кнорозову - известному этнографу, дешифровавшему письменность майя - наконец решился", - отметила политик.

В ноябре нынешнего года в России будет отмечаться столетие со дня рождения ученого. По этому случаю президент распорядился создать специальный оргкомитет. В марте коллега Шишкина Михаил Амосов счел несправедливым то, что в Мексике память об этнографе увековечена уже более двух десятков лет, тогда как в Петербурге для этого фактически ничего не сделано.