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Новости 16:17

Мемориальную доску в честь ученого Кнорозова установят на Кунсткамере

фото ЗакС политика Мемориальную доску в честь ученого Кнорозова установят на Кунсткамере

Совет по мемориальным доскам Петербурга утвердил установку мемориальной доски в честь этнографа Юрия Кнорозова. Как и предполагалось ранее, ее разместят на здании Кунсткамеры. Об этом сообщила член совета и вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина в своем Telegram-канале.

"Рада, что вопрос с мемориальной доской Юрию Кнорозову - известному этнографу, дешифровавшему письменность майя - наконец решился", - отметила политик.

В ноябре нынешнего года в России будет отмечаться столетие со дня рождения ученого. По этому случаю президент распорядился создать специальный оргкомитет. В марте коллега Шишкина Михаил Амосов счел несправедливым то, что в Мексике память об этнографе увековечена уже более двух десятков лет, тогда как в Петербурге для этого фактически ничего не сделано.


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Шишкина Марина Анатольевна 

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