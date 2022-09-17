Москва и Петербург сохраняют самую высокую в России суточную заболеваемость COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 58 305 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это на 730 инфицирований меньше, чем было зафиксировано накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 107 человек (накануне - 110). Сумели поправиться 49 962 человека.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 7 077 новых больных, за ней следуют Петербург — 4 152 (на 273 больше, чем накануне) и Московская область — 2 371. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 3 012 человек и скончались 24 (накануне — 21). Примечательно в этой связи, что на неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в разговоре с президентом об уходе инфекции из столиц в регионы.

В мире Россия занимает десятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Южной Корее и Японии.