"Я торговлей совестью не занимаюсь": Галкин* не согласен со статусом "иноагента"

Комик и стендапер Максим Галкин* прокомментировал включение себя в список физлиц-иноагентов в качестве человека, которого Минюст считает работающим на Украину. По его словам, деньги на Украине он получал в последний раз в середине прошлого десятилетия. Кроме того, Галкин* настаивает на том, что не имеет отношения к политической деятельности, которая должна быть присуща всем "иноагентам". Актуальные высказывания, отмечает юморист, он позволяет себе вне жанра, в рамках обращения к аудитории и как неравнодушный гражданин.

"Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - произнес он в свежем видеоообращении для своего аккаунта в соцсети.

Отметим, что пятничный вечер, обычно богатый на новые фамилии "иноагентов", на этот раз ознаменовался включением в списки одного только Галкина*.

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

фото: А поговорить / YouTube (скриншот)