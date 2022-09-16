ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 21:14

Максим Галкин* включен в список иноагентов

фото ЗакС политика Максим Галкин* включен в список иноагентов

Министерство юстиции 16 сентября добавило шоумена и телеведущего Максима Галкина* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация об этом содержится в соответствующем перечне министерства.

Галкин* сейчас находится за пределами России, он выступает с критикой российской спецоперации на Украине. В мае депутат Госдумы от "Единой России" Юрий Швыткин требовал объявить в розыск противников СВО, в числе которых он назвал и телеведущего. В конце августа супруга Галкина* Алла Пугачева вернулась в Россию, но сам он остался за рубежом.

Сегодня же Минюст исключил из перечня СМИ-иноагентов правозащитный проект "Апология".

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама