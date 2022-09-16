Максим Галкин* включен в список иноагентов

Министерство юстиции 16 сентября добавило шоумена и телеведущего Максима Галкина* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация об этом содержится в соответствующем перечне министерства.

Галкин* сейчас находится за пределами России, он выступает с критикой российской спецоперации на Украине. В мае депутат Госдумы от "Единой России" Юрий Швыткин требовал объявить в розыск противников СВО, в числе которых он назвал и телеведущего. В конце августа супруга Галкина* Алла Пугачева вернулась в Россию, но сам он остался за рубежом.

Сегодня же Минюст исключил из перечня СМИ-иноагентов правозащитный проект "Апология".

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента